© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto e delle recenti disposizioni normative, il Comitato Organizzatore della K42 Italia ha deciso all’unanimità di annullare la 6a edizione della K42 Italia, in programma al Terminillo (Rieti) dal 10 al 12 luglio 2020.Il Comitato Organizzatore ha deciso l’annullamento con rammarico e non senza difficoltà, poiché il desiderio era sempre stato quello di tentare di svolgere regolarmente l’evento internazionale. Ma, in ultima analisi, la prioritaria tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti ha guidato l’azione degli organizzatori che hanno dunque optato per l’annullamento della competizione.Nella stessa riunione online, però, il Comitato Organizzatore ha già stabilito la data per la prossima edizione della K42 Italia che si svolgerà dal 9 all’11 luglio 2021, con l’augurio di poter vedere nuovamente partecipanti da tutto il mondo competere nello straordinario scenario paesaggistico del Terminillo.