RIETI - Negli ultimi 10 giorni il numero di posti letto liberi presso la Terapia Intensiva dell'ospedale de Lellis di Rieti sono aumentati progressivamente, raggiungendo +8/+9 posti liberi su 11 totali. Oggi, a due mesi dall'inizio della pandemia, presso l'Unità operativa si contano zero casi Covid. «Un dato che ci auguriamo tutti, possa restare tale anche nelle prossime settimane».



In tal senso, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti ricorda, a tutti i cittadini, «di fare massima attenzione e continuare a rispettare le regole per non vanificare gli sforzi fatti finora. Confidiamo ancora una volta sulla collaborazione di tutti i cittadini che in queste settimane hanno dimostrato responsabilità attraverso comportamenti adeguati a prevenire l'espandersi della pandemia».