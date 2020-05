© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è svolta ieri, 29 maggio, un'assemblea con le lavoratrici e i lavoratori Telpress per fare il punto sull'attuale situazione aziendale.«L'azienda ha deciso di far ricorso dal 26 maggio alla cassa integrazione per l'emergenza Covid generando preoccupazione nei lavoratori soprattutto per la tempistica della richiesta - si legge nella nota firmata da Vincenzo Tiberti (Fim Cisl), Luigi D'Antonio (Fiom Cigl), Franco Camerini (Uilm Uil) e la Rsu Telpress - Vogliamo ricordare che la Telpress è un'azienda importante presente nel nostro territorio da oltre trent'anni anni e che occupa oggi circa 60 lavoratori».«Alla luce di quanto emerso nell'assemblea abbiamo chiesto un incontro alla direzione aziendale da tenersi presso la sede di Confindustria L'incontro si terrà il 9 giugno e in questa data ci aspettiamo risposte sul futuro industriale ed occupazionale dell'azienda - conclude la nota - che possano fugare tutti i dubbi e le perplessità emerse».