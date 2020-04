© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti comunica che da domani, 3 aprile, sarà attivo un nuovo servizio rivolto a tutti i cittadini. Si tratta di una linea telefonica Pua, di Teleassistenza sociale, che offre informazioni, orientamento e sostegno a tutti coloro che devono accedere a prestazioni sociosanitarie.Il nuovo Servizio si interfaccia con la rete dei servizi di teleassistenza e/o ai numeri verdi dei Comuni, Associazioni ed Enti del terzo settore, curando l’aggiornamento e la mappatura di tutte le risorse disponibili sul territorio in questa fase emergenziale. Promuove l’integrazione con i servizi sociali, i coordinamenti operativi degli Enti Locali, le Associazioni di Volontariato, predisponendo anche gli interventi assistenziali a domicilio. Assicura il raccordo con il servizio sociale ospedaliero per fornire informazioni e sostegno ai familiari dei pazienti ricoverati e per facilitare la continuità assistenziale ospedale - territorio.L’obiettivo è quello di facilitare l’accesso a tutti i percorsi assistenziali e ai servizi socio-sanitari attivi sul territorio, ma anche il raccordo tra i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta e le persone o famiglie fragili in sorveglianza sanitaria al domicilio e in isolamento sociale.Distretto 1 Rieti, Antrodoco, S. Elpidio - Numero telefonico 0746 279222 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 - il sabato dalle ore 8 alle 14Distretto 2 Salario Mirtense – Numero telefonico 0746 279221 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20 - il sabato dalle ore 8 alle 14puarieti@asl.rieti.it (Rieti, Ascrea, Belmonte, Cantalice, Castel Di Tora, Cittaducale, Colle Di Tora, Collalto Sabino,Collegiove, Colli Sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Montenero Sabino, Monte S. Giovanni, Morro Reatino, Nespolo, Paganico, Poggio Bustone, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Torricella Sabina, Turania)puaantrodoco@asl.rieti.it (Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel S. Angelo, Cittareale, Micigliano, Posta)puaselpidio@asl.rieti.it (Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Marcetelli, Pescorocchiano, Petrella Salto, Varco Sabino)puaosterianuova@asl.rieti.it (Casaprota, Castelnuovo Di Farfa, Fara Sabina, Frasso, Montelone, Orvinio, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio S. Lorenzo, , Pozzaglia) Scandriglia Toffia)puapoggiomirteto@asl.rieti.it (Cantalupo, Casperia, Collevecchio, Configni, Cottanello, Forano, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci, Stimigliano, Tarano, Torri In Sabina, Vacone)puacasadellasalute@asl .rieti.it (Magliano Sabina)