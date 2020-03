RIETI - Questa sera, sabato 21 marzo alle 21 sul profilo facebook di Alessio Angelucci in prima visione la commedia in due atti in dialetto Reatino "Ma chi te se 'ncolla".



«La quarantena continua e la speranza è che sempre più concittadini capiscano senza se e senza ma, l'assoluta necessità di rimanere a casa - si legge nella nota di Alessio Angelucci - Noi di Sipario Rosso abbiamo sempre regalato sorrisi, durante i nostri spettacoli, fra il pubblico (ma anche fra attori) sono scoppiati grandi amori, grandi amicizie, si sono rafforzarti rapporti già esistenti, insomma, il Teatro come sempre, crea emozioni, e delle migliori. Stare dentro casa può, in alcuni momenti della giornata, risultare particolarmente duro, ed allora sentiamo ancora una volta di dover fare la nostra parte. Vi regaliamo un sorriso per vincere la paura!». © RIPRODUZIONE RISERVATA