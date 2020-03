© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Quarant'è, l'idea nasce dalla compagnia Teatro Alchemico, già attiva nell'area del cratere sismico del centro Italia con l'unità educativa di strada Chapiteau Bus.La quarantena è insostenibile per tutti nel lungo periodo, ma non possiamo farne a meno, tant'è. Per questo nell'ambito del progetto Educhi-amo-ci in rete, selezionato da Con i bambini per il fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, Quarant'è vuole indagare quanto pesa questa condizione straordinaria sulla percezione dei piccoli riguardo lo stato delle cose.Hanno paura? Vogliono trasmettere speranza? Come? Si sentono al sicuro in un clima sereno? Cosa provano e cosa sentono? Saranno le foto che invieranno a parlare per loro, come artisti in erba bambini e ragazzi infatti avranno la facoltà di raccontare la loro visione del mondo attuale o il loro messaggio immortalando paesaggi, manufatti, disegni fatta eccezione per le persone. Protagoniste saranno unicamente le emozioni, le prospettive e le idee personali.Come partecipareIl progetto è legato alla psicologia narrativa ed è riservato ai Comuni del cratere del sisma della Provincia di Rieti. Per partecipare basta scattare una foto e inviarla all'indirizzo mail teatroalchemico@hotmail.it oppure su whatsapp al numero 3392445631, indicando le iniziali del proprio nome e cognome, la propria età e il comune di residenza. La foto verrà pubblicata nel sito Percorsi con i bambini progetto (aree terremotate) e sulla pagina Facebook Teatro Alchemico.