RIETI - Su proposta dell’assessore alle attività produttive del Comune di Rieti, Daniele Sinibaldi, la Giunta Cicchetti ha approvato oggi la sospensione del versamento dell’imposta di soggiorno relativa al primo trimestre 2020 procrastinandolo a luglio 2020, in attesa di ulteriori misure del governo.«L’auspicio è che per il periodo estivo si possa tornare alla normalità anche se ad oggi nessuno può saperlo – dichiara Sinibaldi – Agli operatori del settore voglio lanciare un messaggio di solidarietà e vicinanza da parte dell’Amministrazione. Questa tragedia non può farci tornare indietro dagli incredibili sforzi e passi avanti compiuti nel settore turistico negli ultimi anni e, appena potremo ripartire, faremo tutto il possibile per rilanciare il territorio. Ognuno deve fare la sua parte e speriamo che dallo Stato intervengano misure forti per sostenere il settore, noi ce la metteremo tutta».