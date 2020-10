Coronavirus, unità sanitaria mobile per esecuzione dei tamponi: su strada dalla prossima settimana

RIETI - Dalla prossima settimana, l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti sarà dotata di un’Unità sanitaria mobile per l’esecuzione dei tamponi nasofaringei e test SARS CoV-2 sul territorio della provincia di Rieti.

L’Unità sanitaria mobile è attrezzata in modo tale da essere considerata un vero e proprio ambulatorio per poter effettuare in sicurezza l’attività epidemiologica.

L’attività epidemiologica sarà gestista dal personale sanitario del Servizio di igiene pubblica e del Servizio di assistenza proattiva infermieristica aziendali.

L’Unità sanitaria mobile verrà utilizzata a sopporto del drive-in di via del Terminillo e dei drive-in di Passo Corese e Poggio Mirteto, in fase di realizzazione.

L’automezzo è stato predisposto grazie alla stretta e proficua collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Rieti, presieduto dal dottor Dario Chiriacò.

