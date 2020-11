RIETI - Reclusi in casa dalla settimana scorsa o addirittura da oltre dieci giorni, in attesa del risultato dei tamponi che certifichi l’eventuale negatività al Covid-19. E’ la disavventura che, da mercoledì scorso, stanno patendo due reatini, un giovane di 30 anni e, insieme alla sua famiglia, un libero professionista di 70, dopo aver effettuato il tampone al drive-in della Asl in via del Terminillo e che, a ieri, dopo quasi una settimana, non avevano ancora ricevuto alcuna risposta sulle loro condizioni di salute. Due storie che però, in città, sembrano somigliare a molte altre, per tempi e modalità.

Le storie

«Oltre dieci giorni fa, mia moglie è risultata positiva al Covid. Io e i miei figli, non avendo sintomi, abbiamo seguito la prescrizione di restare dieci giorni in quarantena, prima di effettuare il tampone per conoscere la nostra eventuale negatività - spiega a Il Messaggero il 70enne. - Quei dieci giorni sono scaduti mercoledì scorso, quando siamo stati convocati dalla Asl al drive-in per effettuare il test. Ci era stata data garanzia che avremmo ricevuto risposta entro i due giorni successivi, ma a oggi (ieri, ndr), dopo quasi venti giorni trascorsi a casa, non conosciamo il nostro reale stato di salute, mentre mia moglie, che ha fatto il tampone giovedì, non sa se sia guarita o meno. E il paradosso è che, se mai risultassimo positivi al tampone di mercoledì scorso, dovremmo effettuare altri 7 giorni di quarantena prima di un nuovo tampone che però, a questo punto, scadrebbero domani».

La storia del 30enne si rivela essere, invece, un turbine di telefonate a ben sei numeri diversi collegati alla Asl di Rieti, ai quali però non hai mai risposto nessuno: «Sono entrato in contatto con un ragazzo asintomatico, che mi ha comunicato di essere positivo e così mercoledì scorso sono andato al drive-in per il tampone - spiega il giovane. - Mi hanno detto che avrei ricevuto il risultato entro 4 giorni e così stamattina (ieri, ndr) ho chiamato ben sei numeri della Asl di Rieti che mi sono stati forniti dal servizio sanitario regionale: o non risponde nessuno o risultano sempre occupati». A essere nella stessa condizione dei due reatini sarebbero molti di più, anche solo a giudicare dai commenti, spesso inferociti, che sul profilo facebook della Asl di Rieti accompagnano ogni giorno il bollettino quotidiano pubblicato dall’azienda. Leggendoli, in molti lamentano le stesse problematiche, con persone ancora in attesa dei risultati dei tamponi di mercoledì o addirittura lunedì scorso.

