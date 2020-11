Coronavirus, da domani per accedere ai 5 drive-in del Reatino necessaria la prenotazione per effettuare il tampone

RIETI - A partire da domani, mercoledì 4 novembre, per accedere ai drive-in della provincia di Rieti sarà necessario prenotare il tampone nasofaringeo tramite la piattaforma della Regione Lazio al link https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home.

La nuova modalità di accesso al servizio, che ha preso il via nei giorni scorsi a Roma, parte anche alla Asl di Rieti con l’obiettivo di evitare che i cittadini aspettino per lungo tempo in fila ai drive-in, in attesa dell’esame diagnostico.

La prenotazione del tampone sarà possibile già da oggi, martedì 3 novembre, per le agende di domani mercoledì 4 novembre e per i giorni successivi.

La modalità di accesso online è molto semplice. Basta avere con sé la ricetta dematerializzata, con la prescrizione effettuata dal Medico di medicina generale o dal Pediatra di libera scelta e il codice fiscale ed entrare nella piattaforma regionale. Si ricorda che la prescrizione del tampone avviene su precise indicazioni cliniche. Una volta effettuato l’accesso, si potrà scegliere il giorno e l’ora disponibili di esecuzione del tampone. Al termine dell’operazione verrà rilasciato un codice di prenotazione che il cittadino dovrà esibire al drive-in.

Al momento sono 5 i drive in operativi in tutta la provincia di Rieti: a Rieti (in via del Terminillo 42) dal lunedì al sabato. A Magliano Sabina (presso Casa della Salute) tutti i lunedì. A Passo Corese (in via Maestri del Lavoro, via Salaria vecchia - zona artigianale), tutti i martedì. A Osteria Nuova (in via Salaria Km 53,00) tutti i mercoledì. A Poggio Mirteto (in località Capacqua) tutti i venerdì.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito regionale www.salutelazio.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA