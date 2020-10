Coronavirus, dopo l'ingorgo di ieri per i 450 tamponi, oggi flussi regolari al drive-in in via del Terminillo

RIETI - Flussi regolari questa mattina presso il drive-in della Asl di Rieti in via del Terminillo, 42. La Direzione Aziendale ringrazia i cittadini per la collaborazione dimostrata e per aver compreso le raccomandazioni diffuse nella giornata di ieri. Una giornata particolare, quella di ieri, in cui sono stati eseguiti 450 tamponi nasofaringei.

Per evitare inutili code al drive-in, la Direzione Aziendale ricorda che la struttura è attiva tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 18 e comunque fino ad esaurimento dei flussi e che sono a disposizione due percorsi agevolati per bambini e persone con fragilità. Consigliamo pertanto di non affollare la struttura nelle primissime ore del mattino ma di utilizzare la stessa anche nelle ore pomeridiane. Infine, di concerto con la Regione Lazio, sono in corso di predisposizione le procedure per la prenotazione online.

Questa mattina, grazie ad una Unità mobile attrezzata, il personale del Servizio di igiene pubblica e del Servizio proattivo infermieristico aziendali, hanno effettuato attività epidemiologica con esecuzione di tamponi nasofaringei nel comune di Poggio Mirteto in modalità drive-in. Si ricorda che la modalità di accesso non è su base volontaria ma programmata direttamente dal Servizio di igiene pubblica aziendale.

