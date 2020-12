Coronavirus, lunedì 7 dicembre a Magliano Sabina il drive-in per effettuare i tamponi

RIETI - Magliano Sabina si prepara all'Unità di crisi Covid-19 della Asl di Rieti. Dalle 7 dI lunedì 7 dicembre nel piazzale antistante il palazzetto dello sport verranno condotti i tamponi nasofaringei. Per evitare problematiche legate alla circolazione il Comune ha diramato un ordinanza, che resterà in vigore fino al termine dell'esecuzione dei test con la quale si vieta la sosta dei veicoli nel piazzale dove opererà la Asl, in Via di S. Eugenia Alta, nonché nel tratto di detta via ad esso adducente. Divieto di transito, invece, per via dello Sport, via Veneto Lotti e nel tratto compreso tra via Collelione e via di Santa Eugenia Alta. Tale limitazione non riguarderà tutti i veicoli diretti al "drive in” per l’esecuzione dei test e a via di Sabta Eugenia Alta. I tamponi saranno effettuati solo se in possesso di regolare prenotazione.

