RIETI - E’ stata avviata la scorsa settimana, in prossimità dell’impianto sportivo della Provincia, adiacente alla Direzione Aziendale della Asl di Rieti, l’attività di screening territoriale in modalità drive-in per contenere la pandemia da Covid 19.

254 ad oggi i tamponi orofaringei eseguiti dal personale sanitario aziendale in collaborazione con i militari della Scuola interforze per la difesa NBC, di cui 54 quelli eseguiti nei giorni scorsi nel comune di Contigliano con la medesima modalità.

L’attività di prevenzione territoriale si svolge in totale sicurezza attraverso postazioni mobili alle quali ci si presenta senza scendere dalla propria auto, appunto in versione "drive-in".

Non si tratta di un esame su base volontaria o a richiesta. Restano valide le stesse regole già presenti: sono gli operatori del Servizio di igiene pubblica aziendale (Sisp) a valutare ogni caso e ad invitare le persone, già in sorveglianza attiva, asintomatiche o con sintomi, ad effettuare lo spostamento per eseguire il tampone. Si tratta di una metodologia avviata su specifica indicazione della Regione Lazio, che consente di rendere più efficiente il servizio, velocizzare le operazioni e sottoporsi al test rimanendo comodamente seduti all’interno della propria autovettura.

L’attività vedrà un rafforzamento, grazie anche alla collaborazione delle Unità di intervento territoriali (Uscar) composte da medici e infermieri aziendali e dell’Inmi Lazzaro Spallanzani.

