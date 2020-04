RIETI - Dalla prossima settimana il Laboratorio analisi dell’ospedale de’ Lellis di Rieti inizierà ad effettuare i test sierologici sul Covid 19. La decisione è stata assunta dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti nella giornata odierna.



I test sierologici vengono considerati molto importanti per l’avvio della cosiddetta fase 2 dell’emergenza coronavirus perché permettono di capire chi ha sviluppato gli anticorpi alla malattia e perché possono essere utilizzati per effettuare un importante campionamento della popolazione locale.



Il Laboratorio analisi dell’ospedale de Lellis di Rieti è attrezzato per poter svolgere autonomamente l’attività di screening. La struttura è dotata di apparecchiature e competenze in grado di garantire alla Asl di Rieti l’autosufficienza. © RIPRODUZIONE RISERVATA