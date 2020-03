Ultimo aggiornamento: 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - in questi giorni di emergenza da Coronavirus si registra tra i giovani della Sabina una sensibilità e sommo rispetto delle regole che si traduce in una opportunità tramite una bella iniziativa dopo i divieti e le restrizioni che hanno fatto saltare il tradizionale pranzo dei 100 giorni agli esami.Ad annunciare quello che si è deciso di fare a Poggio Mirteto sono i ragazzi del Liceo Scienze Umane dell’Istituto Gregorio da Catino che in una nota annunciano l’iniziativa. La bella iniziativa: «Noi maturandi del V BO dell’Istituto di Istruzione Superiore Gregorio da Catino di Poggio Mirteto abbiamo deciso di donare l’intero ricavato delle offerte raccolte per il pranzo dei 100 giorni a “Un letto per il Lazio“». La raccolta fondi nata per rafforzare i letti di terapia intensiva degli ospedali del Lazio.«Il nostro intento – scrivono gli studenti mirtensi- è quello di contribuire, per quello che possiamo, al sostegno delle terapie intensive degli ospedali della nostra regione. Il nostro augurio è che la nostra iniziativa possa essere condivisa da quante più classi possibili».In effetti si ha già notizia che altri classi probabilmente seguiranno l’esempio del V BO, come ha annunciato il gruppo dei rappresentanti.