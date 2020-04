RIETI - Nelle emergenze ci sono sempre stati e non si sono fermati neanche questa volta gli “Squinternati” un gruppo di motociclisti della Sabina che anche in questo periodo di pandemia col Covid-19, hanno rimesso in moto la solidarietà. Lo avevano fatto con famiglie in difficoltà, nelle emergenze, con le parrocchie e la caritas fino agli ospedali pediatrici e, non da ultimo, col terremoto del 2016 e ora lo stanno facendo col coronavirus.



Amanti delle 2 ruote e della solidarietà

«Pare che il mondo sembra si sia fermato per attendere tempi migliori – spiegano i motociclisti del gruppo - può essere di aiuto pensare che esistono organizzazioni volte ad aiutare il prossimo senza nessun tornaconto. Fra questi, ci siamo anche noi, un gruppo di amanti delle due ruote, dislocati fra Rieti, Roma e Viterbo».

I motociclisti Squinternati sono un'associazione di promozione sociale il cui unico fine è la raccolta fondi per scopi benefici. «Siamo riusciti ad unire la passione sfrenata per le moto alla volontà di fare del bene a chi ne ha più bisogno e siamo stati sempre presenti per le piccole e grandi cause». A bordo delle due ruote, che nemmeno il terremoto è riuscito a fermare, gli Squinternati si sono resi attori protagonisti nel dispensare aiuti ove fosse necessario. Attualmente stanno dando il loro contributo alla fornendo aiuti necessari a 4 comunità tra la bassa Sabina e la Tuscia e alla Croce Rossa italiana.



L’appello

«Accomunati tutti dalla stessa passione, la moto – concludono gli Squinternati - attualmente siamo un numeroso gruppo tra motociclisti e supporters che, sotto il vessillo dell'amicizia e della solidarietà, ci dilettiamo ad organizzare e realizzare uscite moto turistiche di ogni genere e tutte quelle attività attinenti all'associazione. Tutto ciò è finalizzato alla raccolta di fondi da devolvere in beneficenza. Chiunque creda di avere il nostro entusiasmo e condivide i nostri valori è il benvenuto tra noi».

