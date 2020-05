RIETI - «La questione degli spostamenti fra le località che confinano tra regioni vicine in questi tempi di emergenza Coronavirus, sta diventando sempre più di attualità - afferma il sindaco di Cittareale, Francesco Nelli - D’altronde è paradossale che, facendo l’esempio di Cittareale, possono raggiungere il nostro comune (e di questo siamo contenti) i tanti cittarealesi che si trovano Roma, mentre non è concessa al momento la mobilità da e verso le località con noi confinanti (ad esempio Montereale, Cascia e Norcia). Da sindaco credo che le Regioni, le Province ed il Governo debbano ragionare al più presto per dare una regolamentazione a questa tematica che attualmente per le località 'di confine' come la nostra è molto sentita». © RIPRODUZIONE RISERVATA