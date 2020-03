RIETI - Coronavirus, per un periodo più o meno lungo - per ora fino al 3 aprile, ma è praticamente sicura una proroga, forse fino al 18 aprile - spostamenti e uscite di casa devono essere motivati da necessità, come lavoro, spesa o esigenze mediche. Altro punto centrale è rimanere nello stesso comune di residenza o domicilio e su questo, nel Reatino, non mancano differenze sugli “spazi” teoricamente a disposizione. Una provincia con 73 Comuni, con una densità abitativa molto differenziata, vede aree diverse in base a dove si abita. Si tratta di un “gioco”, basato su dati di aree comunali e popolazione. Fermo restando l'impegno massimo nel rimanere a casa.

Rieti, coronavirus, la prefettura dispone rafforzamento controlli da parte delle forze dell'ordine, 87 denunce in una settimana

Lo scenario

Ad esempio, nel Capoluogo Rieti, ogni abitante ha a disposizione per gli spostamenti nel proprio Comune 4.379 metri quadrati, mentre a Poggio Mirteto si scende a 4.118 e Fara Sabina a 3.960 metri quadrati. Sono - per così dire - le aree più restrittive, in rapporto a estensione comunale e numero di residenti. In tutti gli altri, gli spazi pro capite sono molto più ampi. A Leonessa, gli spostamenti singoli hanno uno spazio di 87.635 metri quadrati, a Borbona di 103.958 e a Cittaducale di 10.632 metri quadrati. Ancora, ad Antrodoco si arriva a 25.820, a Borgorose a 32.876 e a Pescorocchiano a 46.964 metri quadrati. Cambiando versante provinciale, a Magliano Sabina, gli spazi pro capite teoricamente disponibili sono di 11.691 metri quadrati, a Casperia di 20.247 e a Cottanello di 68.454 metri quadrati. I valori oscillano dai 13.744 di Contigliano e i 17.453 metri quadrati di Collevecchio ai 20.124 di Scandriglia, ai 63.696 di Rocca Sinibalda. Uno dei comuni più piccoli, ma con numero ridotto di abitanti, come Varco Sabino, presenta uno dei dati più elevati: 139.846 metri quadrati per abitante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA