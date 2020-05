© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Regione Lazio scende in campo con importanti misure a sostegno di cultura, sport, donne, bambini e lavoratori. Tutto nell'ambito del progetto "Regione Vicina", presentato stamane in conferenza stampa alla presenza del governatore della Regione, Nicola Zingaretti, e degli assessori regionali al Lavoro, Claudio Di Berardino, alle Politiche Sociali, Alessandra Troncarelli e al Turismo e Pari Opportunità, Giovanna Pugliese.In particolare, molteplici le misure e gli aiuti messi in campo per il mono dello sport. Previsto in primo luogo un sostegno agli affitti per le associazioni sportive, con contributi fino al 40% a fondo perduto per pagare l'affitto delle strutture, fino a 2 milioni di euro. Previsto anche un sostegno straordinario per manifestazioni e attività ordinaria delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, con contributi fino a 5mila euro, compresi oneri di gestione, utenze e interventi di sanificazione: in questo ambito previsto il finanziamento di circa 240 progetti, per un totale di 1,2 milioni di euro.Nella manovra non sono comprese solamente le società sportive, ma anche le famiglie, attraverso buoni per lo sport destinato a ragazzi e over 65 con un reddito familiare Isee fino a 20mila euro. Per i minori tra i 6 ed i 17 anni previsto un contributo di 400 euro, che saranno invece 300 per gli over 65, per un ammontare totale di 1,2 milioni di euro. Verranno inoltre distribuiti 8000 voucher da 100 euro per garantire la pratica sportiva under 26 di famiglie in difficoltà economica, con validità dalla data di emissione e da spendere entro il 31 dicembre 2020: la misura è diretta ai giovani e ai possessori di Lazio Youth Card.Insomma, un pacchetto consistente con un ventaglio di iniziative a supporto del mondo sportivo, riconoscendone il fondamentale ruolo sociale e una delle chiavi della ripartenza post emergenza Covid-19.