RIETI - Allerta coronavirus: non avverte sintomi, ma trasportato all'ospedale Spallanzani di Roma per accertamenti.

E' successo ieri a un uomo di un Comune del Reatino, che ha chiesto il trasporto all'ospedale romano a titolo precauzionale.

Al momento, nessun caso sospetto nel Reatino.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 26 FEBBRAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA