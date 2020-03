Ultimo aggiornamento: 21:58

RIETI - «Non hai da mangiare? Chiamami senza vergogna: ti aiuto io». Il messaggio apparso poco fa su facebook, lo ha pubblicato Mauro Sebastiani, ex calciatore del 4Strade (un numero 10 dai piedi educati) da anni ormai proprietario di una nota pizzeria al taglio situata in centro città e gestita insieme al fratello Luca. Il post è rivolto, evidentemente, a tutti coloro che in questo momento di assoluta difficoltà e di incertezza, causata dall'emergenza sanitaria, potrebbero ritrovarsi senza un piatto di pasta da servire ai propri figli o per loro stessi.«Se sei di Rieti e non hai un lavoro e non ricevi aiuto da nessuno e hai finito la scorta di cibo, per favore non andare a dormire senza mangiare. Scrivimi in privato senza vergognarti che poco o tanto che io possa avere a casa mia ho piacere di condividerlo con te. Mi é stato insegnato che dove riesce a mangiare uno, possono mangiare anche due persone. Dobbiamo essere grati e non essere egoisti l'uno con l'altro, supereremo questo brutto momento ma dobbiamo essere uniti».