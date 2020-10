Coronavirus, un altro docente positivo a Stimigliano: ora tutte le classi della primaria sono in quarantena

RIETI - Un nuovo docente positivo a Stimigliano e anche le classi IV e V della scuola primaria finiscono in quarantena preventiva. La comunicazione tramite social è arrivata direttamente dal sindaco di Stimigliano, Franco Gilardi, il quale ha comunicato la novità pochi minuti fa. In ogni caso gli alunni di queste due nuove classi, (prima seconda e terza erano già in quarantena e domani faranno i test molecolari) domani non effettueranno il tampone al drive in che sarà allestito in paese.

Il comunicato

Di seguito il comunicato del sindaco Franco Gilardi - «Anche la IV e V, in Quarantena. Si comunica che a seguito di un altro docente positivo anche gli alunni delle classi Quarta e Quinta elementare di Stimigliano Centro da domani 29 ottobre 2020 dovranno restare in quarantena preventiva fino a nuove disposizioni. Resta inteso che l'Amministrazione Comunale concorderà con la Asl una nuova data per effettuare i tamponi in modalità Drive In ,esclusivamente agli alunni delle rispettive classi ( IV e V) che verranno contattati direttamente dal Servizio Asl».

