Rieti, coronavirus: un caso di positività alla scuola Falcone e Borsellino. Sanificazione e lezioni in presenza sospese per due giorni

RIETI - Coronavirus: un caso di positività al plesso Falcone e Borsellino di Piazza Tevere dell'Istituto comprensivo Giovanni Pascoli di Rieti. Sospesa per alcune classi l'attività in presenza.

"Sospensione attività didattica per sanificazione locali plesso Falcone Borsellino. - indica una comunicazione della scuola, sul sito dell'Istituto. - Si informano gli studenti, le famiglie e tutto il personale della scuola che a seguito della comunicazione pervenuta in data odierna, dal coordinamento Equipe-Covid 19, si dispone: la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle giornate di martedì 20/10/2020 e mercoledì 21/10/2020 per tutte le classi della Scuola primaria e della Scuola dell’infanzia del plesso F. Borsellino al fine di permettere la sanificazione dei locali alla ditta specializzata individuata"

