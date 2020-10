RIETI - Sesto contagio registrato all'Istituto Luigi di Savoia di Rieti.

Si tratta di un giovane della classe terza. Sono due le sezioni in quarantena che seguono la didattica a distanza. Per le altre della sede di viale Maraini, dopo la sanificazione e non essendosi registrati contagi, da giovedì 15 ottobre è previsto il rientro nelle aule.

© RIPRODUZIONE RISERVATA