Rieti, al via i corsi di formazione sulla sicurezza a scuola organizzati dalla Asl

RIETI - Rivolto ai docenti e ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Rieti, si è svolto questo pomeriggio, presso l’aula Magna della Asl di Rieti, il primo evento formativo dedicato alle attività di competenza sanitaria da porre in essere in previsione della ripresa delle attività didattiche. Un team di specialisti, tra infettivologi, epidemiologi, tecnici della prevenzione, igienisti, medici ed infermieri aziendali, hanno approfondito i temi relativi alla prevenzione e al contenimento del virus e presentato alcuni studi epidemiologici in ambito scolastico e il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità sulle norme preventive a scuola. Presenti, il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo, il Direttore Sanitario aziendale Assunta De Luca e il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Giulia Vinciguerra.

Parallelamente, prosegue l’indagine di sieroprevalenza rivolta a tutte le figure professionali della scuola. 2mila 501 le richieste di adesione formalizzate e 1727 i test sierologici eseguiti fino ad oggi dagli operatori del servizio di assistenza proattiva infermieristica API. La Direzione aziendale, ricordando l’importanza dell’iniziativa di prevenzione e contenimento del virus in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico, ha deciso di agevolare ulteriormente il personale della scuola, consentendo l’esecuzione del test gratuito, anche senza prenotazione, fino al 10 settembre. Tale modalità è possibile esclusivamente presso il Laboratorio analisi dell’ospedale de Lellis di Rieti, dalle ore 13 alle ore 17,30.



