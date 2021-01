Coronavirus, la farmacia di Poggio Mirteto dona 20 saturimetri ai più bisognosi

RIETI - La farmacia Mirtense su propria iniziativa, omaggia venti saturimetri altrettanti soggetti bisognosi di Poggio Mirteto perchè affetti da patologie respiratorie. A dare notizia del gesto di buon cuore è stato il titolare dell’attività che, attraverso un post lasciato sulla pagina facebook della comunità cittadina, commentando la notizia a carattere nazionale che parlava di saturimetri donati alle farmacie d’Italia ha precisato.

«A proposito dei Saturimetri – dice Iwan Donateo - anche se la TV ha detto ben altro, in realtà saranno distribuiti 30mila pezzi a mille e 200 farmacie selezionate su oltre 18mila farmacie in Italia secondo un criterio non precisato. Non credo che la Farmacia Mirtense sia una di quelle Farmacie fortunate, ma in qualità di Titolare e per riconoscenza alla mia clientela ho stanziato 20 saturimetri da omaggiare a coloro che per motivi economici e per problemi respiratori necessitano di tale strumento. Quest'anno sono venuti meno i contributi che di solito destiniamo a feste ed iniziative locali e abbiamo pensato di omaggiare così, comunque, la comunità. Daremo priorità per il dono alle persone che, anche conseguentemente a questa pandemia, hanno più difficoltà economiche».

L’iniziativa ha ricevuto grande apprezzamento da parte dei concittadini che non hanno mancato di ringraziare pubblicamente il dottore per il suo buon cuore e per l’attenzione dimostrata, ancora una volta, verso chi si trova in difficoltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA