RIETI - Quest’anno a causa delle norme di sicurezza per il covid19 «non possiamo celebrare la festa di S. Rita così come eravamo abituati. Nonostante questo cercheremo di non far passare questo giorno così importante senza

rivolgere le nostre suppliche alla Santa di Cascia - afferma il parroco di Sant'Agostino, don Marco Tarquini - Per questo motivo ci sarà la celebrazione delle S. Messe durante la giornata del 22 e la visita all’immagine di S. Rita, venerata da secoli nella nostra Basilica. Al termine di ogni Messa verrà impartita la benedizione con la Reliquia della Santa implorando da Lei aiuto e protezione in questo tempo di pandemi»a.

Orario delle celebrazioni

-----------------------------

8,30 Preghiera solenne delle Lodi

9,00 Santa Messa

11,00 Santa Messa al termine supplica a Santa Rita

18,00 Santa Messa al termine preghiera di affidamento a Santa Rita

Per le celebrazioni saranno rispettate le norme di sicurezza del protocollo Covid-19 in vigore dal 18 maggio 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA