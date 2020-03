© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Valore Aggiunto, associazione di categoria degli amministratori di condominio, chiede «l'adozione di tutti quei provvedimenti contingibili ed urgenti finalizzati alla sanificazione di tutti gli spazi comuni di ogni immobile (condomini) attraverso l'utilizzo di prodotti chimici contenenti principi attivi idonei che abbiano le caratteristiche previste dalle circolari ed ordinanze ministeriali - si legge nella nota - Considerato che il Comune di Rieti sta procedendo alla sanificazione del centro ed altre zone della città attraverso appositi macchinari e specifici prodotti; considerato che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città; considerato che a fronte dell'attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al Covid - 19 sia opportuna una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica».