RIETI - Prosegue l'attività di igienizzazione del territorio condotta da Asm in accordo con il Comune di Rieti. Tra le giornate di giovedì 26 marzo e venerdì 27 marzo, l’attività è stata realizzata in via de Juliis, via Aldo Moro, nel quartiere di Campoloniano, nel centro storico nella zona della Beata Colomba, in via Garibaldi e Piazza Vittorio Emanuele II, nel quartiere di Villa Reatina, in Via Vazia, via Aguzzi, Via Formichetti, Via Acquaviva, Via Pastore, Via Agamennone. Per quanto riguarda le frazioni tra ieri e oggi si è lavorato su Chiesa Nuova, Pie’ di Moggio, Moggio Alto, Poggio Perugino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA