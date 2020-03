RIETI - Prosegue anche nella settimana in corso l’azione di sanificazione straordinaria delle strade e delle piazze di tutto il territorio comunale, frazioni comprese, avviata da Asm, in accordo con il Comune di Rieti, tra le prime Città in Italia già dai giorni scorsi.



L’azione di sanificazione straordinaria si aggiunge a quella ordinaria e viene messa in atto attraverso appositi macchinari e specifici prodotti. Ultimo aggiornamento: 17:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA