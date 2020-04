RIETI - Sos dei lavoratori dello spettacolo anche dalla Sabina per salvare i teatri dalla chiusura. La situazione di emergenza sanitaria per il coronavirus e la chiusura di luoghi come Cinema e Teatri preoccupa e non poco anche le piccole realtà di provincia. All’accorato appello che nei giorni scorsi è stato indirizzato al Premier Giuseppe Conte e ai ministri Gualtieri e Franceschini da parte di oltre 200 firmatari, tra professionisti e registi, attori e maestranze che operano nel mondo dello spettacolo, si aggiunge da Montopoli un ulteriore appello da parte di Aldo Lops e Silvia Lastilla (nella foto) della Compagnia “Niente fischi…Si recita” i quali da due anni mettono in piedi presso il Teatro San Michele Arcangelo una Rassegna da sold out tutte le rappresentazioni con i grandi nomi del panorama teatrale e musicale italiano.

L'appello

«Sono centinaia di migliaia le persone che lavorano nell'ambito del Teatro – recita l’appello presentato al governo- e sfamano le loro famiglie, senza contare poi i precari, gli stagionali ed i giovani attori che cercano di costruire il loro futuro. Tutti compresi giungiamo a un milione di lavoratori. Sono questi numeri elencati solo cifre o persone che possono contare sulla sensibilità di chi governa questo Paese?».

L'attrice Vitolo

Aldo Lops e la moglie Silvia Lastilla hanno sottolineato che l’appello inviato al governa da parte di famosi attori e registi contempla anche la preoccupazione, in questo clima di incertezza, per le compagnie e le realtà più piccole, per gli attori e registi che hanno contratti stagionali e per chi contratto dopo contratto fatica a metter su a fine anno redditi decenti per andare avanti. La preoccupazione condivisa anche dall’attrice Marina Vitolo di Forano è che «davanti ad una emergenza sanitaria come quella che sta vivendo il Paese in questo momento e dalla quale si farà fatica a rialzarsi – spiega la Vitolo- la cultura e le manifestazioni come le rassegne teatrali saranno i comparti che pagheranno il prezzo più alto. E se sarà difficile per le grandi piazze figuriamoci per le realtà di provincia».

Lops e Lastilla

«La nostra Compagnia – dicono Aldo Lops e Silvia Lastilla - già organizzatrice senza fondi pubblici di una fantastica stagione teatrale a Montopoli purtroppo non conclusa, oltre alle mille difficoltà che avremo per la restituzione delle quote abbonamenti, pur avendo riscosso un enorme successo di pubblico e di critica, spera ora di non dover fare i conti con sentimenti d’indifferenza di Governo e delle istituzioni locali che invece ci auguriamo vogliano prendere a cuore le difficoltà che stiamo vivendo come categoria culturale che tanto svago e divertimento in questo particolare momento potrà tornare a dare alla Sabina. Questo il nostro appello che si estende anche a quello di altre Compagnie. Ci auguriamo e auspichiamo che gli appelli non cadano nel vuoto e che davvero si muova qualcosa anche per la nostra categoria e facciamo in modo che il virus non uccida la cultura».

