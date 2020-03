Ultimo aggiornamento: 15:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Spesa a domicilio con consegna gratuita. L’iniziativa arriva da un’azienda agrituristica di Poggio Mirteto Scalo, Ecofattorie Sabine, i cui titolari hanno reso noto che a partire dalla giornata odierna effettueranno la consegna a domicilio della spesa senza costi per la consegna.«Per gli over 65, soggetti a rischio - spiega Alice Di Pietro dell’Ecofattorie Sabine - applicheremo uno sconto del 20 per cento sulla spesa effettuata. In questi giorni stiamo vivendo una vera e propria emergenza, ognuno nel suo piccolo ha il dovere di fare qualcosa. La consegna verrà effettuata dai nostri operatori con la massima cautela».I comuni serviti saranno quelli di Poggio Mirteto, Montopoli, Poggio Catino, Gavignano e Torrita Tiberina. Per i comuni non nell’elenco l’aziendo invita comunque a chiamare per avere maggiori informazioni agli stessi numeri dove si effettuano gli ordini: 0765-26016 oppure 338-5688339.«Specifichiamo – spiega la titolare Alice Di Pietro - che il nostro punto vendita rimane aperto on gli orari di sempre e che siamo adeguati alle indicazioni in ottemperanza al Dpcm del 08/03/2020».