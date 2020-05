Ultimo aggiornamento: 12:27

RIETI - Provare a ripartire anche in Sabina con il coronavirus non è semplice; ne sanno qualcosa i giovani imprenditori Veronica, Alessandro e Lucia Rossetti che a settembre, spinti dalla voglia di portare qualcosa di diverso nella loro terra, hanno deciso di aprire a Osteria Nuova il loro ristorante “Km 53 – Luogo d’incontro con cucina”.Costretti a chiudere l’attività i ragazzi non si sono persi d’animo e hanno cercato comunque il modo di ricominciare con il servizio a domicilio. «Vedere il locale e le attrezzatture nuove ed inutilizzate era un dispiacere troppo grande, non vedevamo l’ora di rimetterci in gioco – afferma Veronica – Abbiamo deciso di iniziare con il servizio a domicilio; non è stato semplice perché le distanze dei piccoli paesi che compongono la zona non sono brevi e, rispetto alle città non si riescono a raggiungere molto persone in poco tempo. Ci siamo rimboccati le maniche e per ora le persone stanno reagendo bene, dopo la prima settimana di rodaggio ora è più facile e veloce perché abbiamo imparato a conoscere il territorio così da poter accontentare tutti».Da domani sarà possibile mettere a disposizione l’asporto: «Alcuni cambiamenti già li avevamo fatti l’ultima settimana prima di chiudere, ora dobbiamo riorganizzarci con gli spazi per poter permettere di far entrare un cliente alla volta e gestire bene gli ordini e, per questa fase continueremo anche le consegne a domicilio».Anche Km 53 ha aderito al flash mob nazionale del 28 aprile: «Abbiamo partecipato anche noi perché pensiamo che sia giusto appoggiare le iniziative della nostra categoria che è una delle più in bilico perché non abbiamo nessuna certezza e non ci sono regole chiare al momento, la voglia di ripartire è tanta. Cercheremo di adeguare gli ambienti utilizzando il nostro spazio esterno, distanziando i tavoli e proveremo ad evitare l’idea del plexiglass, per ora non obbligatorio che secondo noi non è vincente, la gente non sarà invogliata ad uscire per andare a mangiare con i pannelli davanti».«È come se tutto fosse congelato - conclude Veronica – il nostro locale nasce come luogo d’incontro in Sabina per dare la possibilità ai giovani di ritrovarsi in un punto che prima non c’era nella zona e adesso il distanziamento sociale non aiuterà. Abbiamo paura della perdita della convivialità, di come si evolverà la situazione e quale sarà il nuovo approccio ad uscire per mangiare o bere una cosa dopo cena dopo la pandemia».