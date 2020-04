RIETI - Il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e il vicesindaco e assessore alle attività produttive, Daniele Sinibaldi, hanno ricevuto questa mattina una delegazione di titolari di ristoranti, bar e pub del territorio comunale, impegnati da ieri in una forma di protesta e sensibilizzazione sulla crisi economica che sta attanagliando il settore in conseguenza dell’emergenza Coronavirus-Covid19.

La delegazione di titolari, come in tutta Italia, ha simbolicamente consegnato al Sindaco di Rieti le chiavi dei propri locali per farle arrivare al Governo, nel tentativo di sensibilizzare le Istituzioni nazionali ad intervenire in sostegno di un settore particolarmente in crisi e che rappresenta uno dei principali strumenti di produzione di ricchezza e di occupazione del Paese.

«Comprendiamo profondamente le difficoltà di questo specifico settore e da giorni stiamo incontrando delegazioni, rappresentanti e titolari. Siamo virtualmente insieme ad ogni titolare di queste attività che da ieri hanno avviato, anche attraverso un flash mob, una campagna di sensibilizzazione in tutta Italia. La nostra Amministrazione comunale sta facendo tutto il possibile, sia dal punto di vista delle agevolazioni fiscali e tributarie, sia in termini di adozione di provvedimenti di semplificazione che permetteranno, tra l’altro, l’estensione dell’attività di somministrazione su suolo pubblico e privato – dichiarano il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e il Vicesindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – Condividiamo e supportiamo la richiesta reiterata anche questa mattina dalla delegazione di imprenditori che abbiamo incontrato, finalizzata ad ottenere interventi risolutivi e urgenti da parte dello Stato. Continueremo ad essere portavoce delle necessità di questi imprenditori, interessando tutti gli organi preposti a livello regionale e nazionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA