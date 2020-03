© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel rispetto delle indicazioni fornite dal Presidente della Regione Lazio con ordinanza del 25 marzo 2020, Comune di Rieti e Asm hanno organizzato la raccolta domiciliare dei rifiuti presso le residenze dei soggetti risultati positivi al Covid-19 o in isolamento obbligatorio.Per questo tipo di utenze, verrà sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti e pertanto tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, sono considerati indifferenziati e vanno raccolti e conferiti insieme. Le persone positive o in isolamento obbligatorio verranno contattate dal Comune che fornirà tutte le informazioni dettagliate sul servizio, comprese date e orari della raccolta.Per la raccolta, dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro, meglio ancora se ne vengono utilizzati tre, e devono essere chiusi adeguatamente. I rifiuti delle persone positive o in isolamento verranno raccolti da Asm, attraverso un mezzo appositamente dedicato e personale adeguatamente equipaggiato, due volte a settimana.Per il resto della popolazione in generale, non cambierà nulla e si procederà nella consueta raccolta differenziata dei rifiuti con l'unica raccomandazione di chiudere accuratamente i sacchi dell’indifferenziato con nastro o legacci e di utilizzare sempre gli appositi contenitori per il conferimento.