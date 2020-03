© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «La Direttiva del Commissario Straordinario per la ricostruzione, del 20 marzo, ha risolto molti dei problemi posti nei giorni precedenti dalle imprese, non affrontandone però uno di vitale importanza: quello dei pagamenti - si legge neòla nota della Cna - La direttiva armonizza il decreto "Cura Italia" con il "Protocollo Condiviso" sui cantieri, poi adottato dal Ministero delle Infrastrutture, e ne declina l'applicazione sugli stessi».«In particolare la direttiva interviene, risolvendolo, sul tema della interruzione dei lavori che nei giorni scorsi aveva preoccupato molti imprenditori e lavoratori, stretti nel dilemma tra garanzia della sicurezza del lavoro e quella del rispetto delle scadenze contrattuali - prosegue la nota - Ora però si tratta di adottare un provvedimento che consenta il pagamento di tutti i lavori svolti e dei materiali acquistati per la realizzazione delle opere, anche prima del raggiungimento dei Sal contrattualmente previsti».«Uno dei maggiori problemi delle imprese in questo momento è quello di come procurarsi liquidità e il modo più semplice per farlo da parte dello Stato, nelle sue diverse articolazioni Istituzionali, è pagare il lavoro svolto - conclude la nota della Cna - Ciò vale per l'edilizia, ma vale per tutte le imprese e per tutti i debiti che la Pubblica Amministrazione ha nei loro confronti».