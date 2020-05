L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

RIETI - Coronavirus : una riapertura del locale (per ora da asporto) come segnale di rinascita.Andrea ha perso la mamma per il virus e aveva rilevato il bar solo a fine febbraio.Intanto, tra molti titolari dei bar in città regna l’incertezza, asporto più diffuso per ora tra i ristoranti.