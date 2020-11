Coronavirus, al de Lellis aperto il terzo reparto per pazienti Covid positivi e si lavora per aprirne un quarto

RIETI - Vista la necessità di aumentare la disponibilità di posti letto dedicati ai pazienti Covid-19 positivi, presso l’ospedale de Lellis di Rieti è stato aperto un nuovo reparto con 15 posti letto. Il nuovo reparto si aggiunge ai due già attivi, per un totale di 43 posti letto.

Inoltre, sono in corso di ultimazione, i lavori per l’apertura del quarto reparto Covid con ulteriori 13 posti letto, la cui apertura è prevista per la fine del corrente mese.

I quattro reparti Covid avranno una disponibilità di 56 posti letto totali.

Ultimo aggiornamento: 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA