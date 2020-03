RIETI - Due nuovi casi sospetti di contagio da coronavirus nel Reatino: i tamponi sono stati inviati al policlinico Gemelli di Roma e oggi è atteso l'esito. Uno riguarda una persona del Capoluogo, l'altro della provincia.

Al momento sono in totale 25 le persone in isolamento. I casi accertati di contagio sono uno.



