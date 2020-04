RIETI - Anche Raffaello Simeoni prenderà parte alla maratona musicale “Ventanas Home Festival”, in onda via streaming vista l'emergenza coronavirus e sulle emittenti televisive della Campania, oggi pomeriggio, giorno di Pasqua, dalle 18. Un’iniziativa che coinvolge oltre 60 artisti di livello nazionale ed internazionale, con l’intento di raccogliere fondi per la Protezione Civile e per allietare la Pasqua dei fans di importanti nomi della scena musicale, come gli Articolo 31, Albano Carrisi, i Bandabardò, Sergio Sylvestre e lo stesso Simeoni, tra gli altri.

L’eclettico artista reatino contribuirà con il brano “Calexico”, dall’ultimo album “Orfeo L’Incantastorie”: «Il mio sarà un breve intervento con chitarra e voce – spiega Simeoni – il pezzo interpretato è drammatico e parla appunto della situazione critica in cui vivono coloro che cercano di migrare dal Messico agli Stati Uniti; si tratta anche di una canzone poliedrica, con una parte in dialetto».

Una “Woodstock del 21esimo secolo”, come è stato definito il Ventanas Home Festival, all’interno del quale gli artisti si esibiranno con un brano rigorosamente interpretato dalle mura di casa. Simeoni porterà così un pizzico di Rieti in un contensto nazionale, grazie al suo indiscusso talento e all’inconfondibile voce; in onda online sulle pagine social della “Montecristo Produzioni” e del “Mei – Meeting Etichette Indipendenti” tra le altre.

