RIETI - L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Rieti e ASM informano la cittadinanza che a partire da martedì 19 maggio riprenderà presso la sede Asm di Via Tancia n. 23, la distribuzione dei mastelli e dei sacchetti per la raccolta differenziata.



Gli operatori del servizio ambiente saranno a disposizione dell’utenza per le attività di distribuzione dei contenitori e dei sacchetti per il conferimento di umido e plastica, il martedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 11.00 © RIPRODUZIONE RISERVATA