Ultimo aggiornamento: 11:07

RIETI - In un lunedì quasi surreale, con una Rieti vuota con il ritmo della giornata alimentato dal ticchettio della pioggia sui tetti, anche questa mattina c’è chi ha alzato la serranda della sua attività per permettere ai cittadini del capoluogo Sabino di informarsi, sfogliando le pagine di un quotidiano.Sicuramente nella lente di ingrandimento dei lettori della zona, l’evolversi della vicenda dell’Hotel Serena, che ha visto posizioni diverse nel quartiere. Infatti, l’Edicola Striscia la Notizia in viale Matteucci è un’attività di passaggio ma che permette anche agli abitanti di Città Giardino di informarsi quotidianamente, come spiega la titolare, Adele Chiaradonna: «Siamo stati i primi con le nostre attività a fronteggiare l’emergenza sanitaria, per permettere alle persone di informarsi al meglio; nella nostra Edicola c’è la giusta distanza tra noi e i clienti, ma lo stretto contatto con le persone che quotidianamente entrano nella nostra attività ci mette un po’ di paura. Ma armati di guanti e mascherine e con attente sanificazioni, proviamo a limitare queste paure».Riprende successivamente: «Le vendite in questi giorni si sono abbassate, forse in leggero aumento i quotidiani. Il Messaggero è quello più venduto e alcuni giorni non riusciamo a coprire la richiesta delle copie».