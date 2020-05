© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Questura di Rieti comunica ai cittadini che, dato avvio, lo scorso 18 maggio 2020, alla graduale riapertura degli uffici aperti al pubblico, lo sportello della Divisione P.A.S.I., utile per il rilascio ed il rinnovo dei titoli di espatrio e delle licenze ed autorizzazioni di Polizia, da lunedì 25 maggio ripristinerà l’ordinario orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00; il martedì ed il giovedì sarà aperto anche in orario pomeridiano, dalle ore 15.30 alle ore 17.30.Si ricorda, tuttavia, che i cittadini dovranno preventivamente effettuare una prenotazione telefonica o tramite il Portale Agenda Online Passaporto Elettronico.Si raccomanda, ancora una volta a tutti gli utenti che si recano in Questura di indossare obbligatoriamente la prevista mascherina chirurgica, o equivalente, nonché guanti monouso, al fine di evitare la diffusione del contagio da Covid-19.Per ogni informazione e chiarimenti i cittadini potranno contattare le seguenti utenze telefoniche della Questura di Rieti: Divisione P.A.S.I. 0746 299658 – 0746 299661