RIETI - Il lockdown rende evidente come sia necessario comunicare anche a distanza: lo sa bene il 23enne reatino Leonardo Fasciolo che tiene compagnia ai suoi ascoltatori raccontando storie d’amore e soprattutto intervistando personaggi del cinema, del web e della televisione, dai microfoni di Radio Praxis, emittente aquilana fondata insieme al concittadino Davide Scorretti.

Fasciolo, ha approfittato della quarantena per incrementare la sua attività radiofonica: il risultato è che nelle dirette di Praxis si vedono volti noti…

«Durante questo tempo a casa mi sono posto l’obiettivo di offrire qualcosa di nuovo a chi ci ascolta, quindi ho contattato personaggi più o meno celebri in diversi ambiti, dallo sport, allo spettacolo, dalla musica al giornalismo. Devo dire che sono molto contento del riscontro ottenuto ed in più sto imparando molto intervistando questi professionisti».

Quali sono le interviste che ricorda con più piacere?

«La prima non si scorda mai: quella con l’attore Riccardo De Filippis, interprete di Scrocchiazeppi nella serie “Romanzo Criminale”. Mi sono divertito moltissimo anche con Claudio Colica de “Le Coliche” e con Lorenzo Tiberia degli “Actual”: entrambi Youtubers con fan in tutta Italia. Sono rimasto colpito dalla disponibilità e dalla professionalità di Maurizio Compagnoni e del reatino Stefano Meloccaro, con cui ho potuto approfondire diverse tematiche».

Com’è trasmettere lontano dallo studio all’Aquila?

«Sicuramente è un disagio. Quello che faccio, per le interviste e ancor di più per il programma “Ascolto Storie d’Amore” è qualcosa che prevede un contatto più diretto con l’interlocutore. Nonostante questo riesco a mantenere una certa interattività con gli ascoltatori e ne sono felicissimo».

Insomma, considerando che siete una radio con solo 2 mesi di vita, si ritiene soddisfatto?

«Siamo felici di aver raggiunto i 10.000 ascolti finora. Per me è una soddisfazione perché ci metto tutto me stesso: tengo molto al programma sulle storie d’amore, credo che sia sempre necessario parlarne e ascoltare chi vuole confidare questo genere di esperienze; allo stesso modo mi impegno per contattare e coinvolgere sempre nuovi personaggi interessanti, stilando un calendario a seconda della loro disponibiità».

E per la fine del lockdown che progetti ha?

«Continuerò sicuramente a dedicarmi alla radio: è un’esperienza che mi sta dando tanto e con la quale stiamo includendo molti giovani sia dell’Aquila che di Rieti. Per quanto riguarda me, dopo il lockdown vorrei viaggiare e conoscere posti sempre nuovi; se penso ad un futuro meno immediato mi vedo professore: sarei felicissimo di trasmettere la passione per la materia che studio, la filosofia, agli altri. Si vedrà, per il momento incrocio le dita e do il massimo in tutto quello che faccio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA