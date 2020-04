RIETI - La Provincia di Rieti sta dando il suo contributo in queste ore per la realizzazione di un centro predisposto dalla Asl dove realizzare tamponi di controllo ai suoi cittadini.

Vista l'urgenza di iniziare i test diagnostici per la ricerca di Sars-Cov-2, l’idea è quella di polarizzare attrezzature e personale adeguato in un unico luogo dove effettuare i test per per verificare o escludere possibili casi di contagio coronavirus.

«La Provincia collaborerà con la Asl e metterà a disposizione a titolo gratuito la Palestra Alberto Bianchetti - dichiara il presidente Mariano Calisse - La Asl si occuperà di tutti gli allestimenti temporanei, per cui non sono previste opere edili e impiantistiche. Tutto il polo didattico sarà in sicurezza, con accesso dedicato per gli operatori, uno per gli utenti e divisori per ogni operazione. Alla fine delle operazioni di controllo, il polo sarà sanificato e reso di nuovo utilizzabile ai fini di palestra».

Ultimo aggiornamento: 10:27

