RIETI - Nell’ambito della campagna nazionale di Nissan Italia – che nel periodo dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus-Covid19 ha deciso di mettere a disposizione della Protezione Civile in comodato d’uso gratuito una flotta di 240 crossover – i titolari della concessionaria reatina “Autoquattro” hanno consegnato ieri due automobili Nissan Qashqai al Centro Operativo Comunale di Rieti.



Il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ringrazia Nissan Italia e Autoquattro per l’apprezzato gesto di supporto alla fase emergenziale in corso.



