RIETI - Il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti , sentito il Direttore Generale della Asl di Rieti, Marinella D'Innocenzo , ha convocato per lunedì 24 febbraio, alle ore 12, una riunione per approfondire gli aspetti informativi e di prevenzione sul tema Coronavirus . Si è concordato di svolgere la riunione presso la Prefettura di Rieti. All'incontro, oltre al Sindaco e ai vertici Asl e della Prefettura, parteciperanno l'assessore alla Polizia Municipale, Onorina Domeniconi , il Questore di Rieti, i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, i Vigili del Fuoco. Sempre oggi, il Sindaco di Rieti e l'assessore ai Servizi sociali, Giovanna Palomba , hanno concordato di procedere con una igienizzazione straordinaria del riparo emergenziale dal freddo per i senzatetto sito nel centro storico di Rieti e, in accordo con il Dg della Asl, è stato deciso di produrre del materiale informativo multilingue al fine di fornire esaustive indicazioni a coloro che si trovassero ad usufruire del suddetto riparo. Infine, in accordo con il Presidente di Asm Rieti, Vincenzo Regnini , è stato valutata la possibilità di procedere ad un'igienizzazione straordinaria dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale.