© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia. Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa.In adesione all’iniziativa, la Chiesa di Rieti questa sera anticiperà di quindici minuti il suono delle campane in tutte le chiese e il collegamento in diretta streaming dalla Cappella della Madonna del Popolo in Cattedrale per la preghiera guidata dal vescovo Domenico. In questo modo ci si potrà sintonizzare con TV2000, che offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta.Il collegamento dalla Cattedrale si potrà seguire come di consueto dai media diocesani, dalle frequenze di Mep Radio Organizzazione e dalla rete televisiva Rtr, canale 174 del digitale terrestre.