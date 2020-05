© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La prefettura comunica che, a decorrere dalla data odierna, per le attività produttive tuttora sospese, è ammesso l’accesso ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture, previa comunicazione al Prefetto, secondo il modello pubblicato sul sito ufficiale della Prefettura www.prefettura.it/rieti, nella specifica sezione dedicata all’emergenza Coronavirus Covid-19.Le citate comunicazioni dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo pec protocollo.prefri@pec.interno.it.Le aziende che hanno già trasmesso la comunicazione ai sensi della previgente normativa non dovranno ripresentarne un’altra.Si comunica, inoltre, che sul sito della Prefettura è pubblicato il nuovo modello di autodichiarazione previsto per gli spostamenti delle persone.