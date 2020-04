RIETI - Nasce “Il Posto del Cuore”, un progetto al quale possono aderire i ristoratori locali insieme a quelli di tutta Italia con una iniziativa che offrirà vantaggi e farà guadagnare sia l’attività nonché il cliente vista l'emergenza coronavirus.

A spiegare l’iniziativa è Gaia Ricci, una ragazza di Castelnuovo di Farfa che in questo momento studia a Milano e collabora al progetto nato dall’idea di 4 giovani under 30 di diverse parti d'Italia. «Il progetto - spiega Gaia Ricci - nasce per aiutare in questo periodo difficile per tutti, i ristoratori con vantaggi anche per i clienti. Quattro ragazzi hanno creato il sito www.postodelcuore.com in cui i clienti possono comprare dei voucher per una cena, un pranzo o merenda nel loro ristorante preferito (ad un prezzo di favore) pagando subito. Questo aiuterà i ristoranti ad avere un po’ di liquidità nell’immediato e i clienti di avere una cena o pranzo a un prezzo scontato da consumare con larghissima disponibilità di tempo. Speriamo che anche molti ristoratori del Reatino aderiscano all’iniziativa che è gratuita, ed entrino a far parte del circuito».

Come funziona

Il cliente va sul sito e nella sezione "Vouchers" troverà i ristoranti che finora hanno aderito all'iniziativa, cliccando su uno per esempio verrà fuori l'offerta in questione e poi si potrà scegliere un buono da comprare valido per una consumazione futura con le tempistiche a discrezione del ristoratore. La modalità di pagamento sarà facile ed immediata attraverso bonifico, Paypal o Satispay. Il ristorante percepirà immediatamente il denaro del buono e il cliente appena ci sarà l’occasione consumerà quanto acquistato con notevole risparmio. Si potrà anche filtrare i locali in base alla città. L’idea è appena partita e la platea delle scelte nel tempo sarà destinata ad ampliarsi.

«Posto del Cuore - spiegano gli ideatori - è una piattaforma nata per sostenere i nostri ristoranti del cuore, quei posti a cui siamo affezionati o semplicemente legati poiché erano parte integrante della nostra quotidianità prima dello stop per l’emergenza sanitaria. Una volta che il ristorante ha aderito alla piattaforma, gli utenti potranno acquistare dei voucher da poter utilizzare alla riapertura dell’attività, fornendo un immediato supporto economico attraverso un servizio completamente gratuito».

Obiettivo: risollevarsi dalla crisi

«I fondatori - dice Gaia Ricci - in queste settimane, hanno iniziato a domandarsi quali fossero le realtà più colpite economicamente dal lockdown e tra queste ci sono sicuramente le attività commerciali come la ristorazione, gli agriturismi ma così come anche centri estetici, saloni di bellezza, parrucchieri… insomma tutti i nostri Posti del Cuore. Questa iniziativa vuole essere uno stimolo a mettersi una mano sul cuore per dare supporto a tutte le attività, anche di piccole dimensioni a conduzione familiare edad impegnarsi concretamente affinché “vada tutto bene».

Ricapitolando: al cliente basterà andare su www.postodelcuore.com, ricercare il proprio ristorante preferito e scegliere un buono da comprare valido per una consumazione futura.

Se sei un ristoratore e vuoi registrarti alla piattaforma basterà compilare il form di iscrizione nella sezione “Sei un’attività” su www.postodelcuore.com/restaurant-register.





